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Запроваджено новий штраф за
неправильне носіння масок

Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:37

Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення підтримали 262 народних депутатів України.

Дивися повний текст Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:38

Маски должны быть сертифицированы ? Или можно в карнавальных ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:33

Re: Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок

Что в лесу сдохло? В кои то веки правильный заголовок.

Но мне инетересно что будет делать полиция если карантин будет объявлен в связи с африканской чумой у свиней или бешенством выявленным у домашнего животного. Клоуны не разделили карантин по типам, шарахнули из крупного калибра сразу по всему. :roll:
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vitaliy_berdinskikh
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