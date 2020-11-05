Таке рішення підтримали 262 народних депутатів України.
Дивися повний текст Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:37
Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:33
Re: Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок
Что в лесу сдохло? В кои то веки правильный заголовок.
Но мне инетересно что будет делать полиция если карантин будет объявлен в связи с африканской чумой у свиней или бешенством выявленным у домашнего животного. Клоуны не разделили карантин по типам, шарахнули из крупного калибра сразу по всему.
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