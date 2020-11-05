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Запроваджено новий штраф за
неправильне носіння масок

Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:37

Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення підтримали 262 народних депутатів України.

Дивися повний текст Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок.
R2
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Маски должны быть сертифицированы ? Или можно в карнавальных ?
Uppi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:33

Re: Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок

Что в лесу сдохло? В кои то веки правильный заголовок.

Но мне инетересно что будет делать полиция если карантин будет объявлен в связи с африканской чумой у свиней или бешенством выявленным у домашнего животного. Клоуны не разделили карантин по типам, шарахнули из крупного калибра сразу по всему. :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:38

  vitaliy_berdinskikh написав:Что в лесу сдохло? В кои то веки правильный заголовок.

Но мне инетересно что будет делать полиция если карантин будет объявлен в связи с африканской чумой у свиней или бешенством выявленным у домашнего животного. Клоуны не разделили карантин по типам, шарахнули из крупного калибра сразу по всему. :roll:


Зачем мелочиться.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:41

Размеры штрафа. Предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 170 до 255 грн.

Было:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
...
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Будет:
1) статтю 443 доповнити частиною другою такого змісту:
“Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, —
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 401=532798

1000-2000 -> 10-15

Теперь это называется усиление ответственности :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:44

  yanyura написав:
Размеры штрафа. Предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 170 до 255 грн.

Было:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
...
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Будет:
1) статтю 443 доповнити частиною другою такого змісту:
“Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, —
тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/web ... 401=532798

1000-2000 -> 10-15

Теперь это называется усиление ответственности :?:


Теперь будут плющить всех подряд. Быстро, надёжно, сразу на месте.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:45

Re: Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок

  yanyura написав:Теперь это называется усиление ответственности

Таки лопухнулись в тексте вслед за всем стадом журнаглистов.

Но хотя бы в заголовке правильно написали - новый штраф.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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