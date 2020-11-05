Запроваджено новий штраф за неправильне носіння масок
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Что в лесу сдохло? В кои то веки правильный заголовок.
Но мне инетересно что будет делать полиция если карантин будет объявлен в связи с африканской чумой у свиней или бешенством выявленным у домашнего животного. Клоуны не разделили карантин по типам, шарахнули из крупного калибра сразу по всему.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Что в лесу сдохло? В кои то веки правильный заголовок.
Но мне инетересно что будет делать полиция если карантин будет объявлен в связи с африканской чумой у свиней или бешенством выявленным у домашнего животного. Клоуны не разделили карантин по типам, шарахнули из крупного калибра сразу по всему.
Размеры штрафа. Предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 170 до 255 грн.
Было:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей ... тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1) статтю 443 доповнити частиною другою такого змісту: “Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;
Размеры штрафа. Предлагается усилить ответственность именно физических лиц, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, т.е. от 170 до 255 грн.
Было:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей ... тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1) статтю 443 доповнити частиною другою такого змісту: “Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;