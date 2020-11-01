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Зарплата – $890, пенсія – $288:
Шмигаль обіцяє суттєве...

Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:50

Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якими будуть зарплатня й пенсія в Україні через 10 років.

Дивися повний текст Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве зростання заробітків через 10 років.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:58

Стаття 2008 року запоребрик
В среду правительство одобрило амбициозную концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года, подготовленную минэкономразвития.

Планируется, что к 2015-2020 годам Россия войдет в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. И внутренний валовой продукт на душу населения увеличится с 13,9 тысячи до 30 тысяч долларов. А средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов.
І сьогоденя
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС объяснил, почему цели принятой в 2008 году "Стратегии 2020" так и не были достигнуты. В частности, глава государства обещал, что к 2020 году средние зарплаты россиян вырастут до 2,7 тысячи долларов.
Глава государства также упомянул стагнацию в реальных доходах населения из-за резкого падения цен на энергоносители.

Байден президент зелена енергетика, зняття санкцій з Ірану
Нафта вниз ще більше
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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