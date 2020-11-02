Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якими будуть зарплатня й пенсія в Україні через 10 років.
Дивися повний текст Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве зростання заробітків через 10 років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:50
Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве зростання заробітків через 10 років.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:58
Стаття 2008 року запоребрик
В среду правительство одобрило амбициозную концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года, подготовленную минэкономразвития.
Планируется, что к 2015-2020 годам Россия войдет в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. И внутренний валовой продукт на душу населения увеличится с 13,9 тысячи до 30 тысяч долларов. А средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов.
І сьогоденя
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС объяснил, почему цели принятой в 2008 году "Стратегии 2020" так и не были достигнуты. В частности, глава государства обещал, что к 2020 году средние зарплаты россиян вырастут до 2,7 тысячи долларов.
Глава государства также упомянул стагнацию в реальных доходах населения из-за резкого падения цен на энергоносители.
Байден президент зелена енергетика, зняття санкцій з Ірану
Нафта вниз ще більше
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 07 лис, 2020 11:05
через 10 років купівельна вартість доллара впаде -- це свого роду спекуляція
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:25
Позорище.Сколько трепаться можно.Подняли бы для начала минимальные пенсии.Люди до сих пор меньшее двух тысяч получают.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|