Зарплата – $890, пенсія – $288: Шмигаль обіцяє суттєве...

Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:58

Стаття 2008 року запоребрик

В среду правительство одобрило амбициозную концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года, подготовленную минэкономразвития.



Планируется, что к 2015-2020 годам Россия войдет в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. И внутренний валовой продукт на душу населения увеличится с 13,9 тысячи до 30 тысяч долларов. А средняя зарплата в стране будет не меньше 2,7 тысячи долларов.

І сьогоденя

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС объяснил, почему цели принятой в 2008 году "Стратегии 2020" так и не были достигнуты. В частности, глава государства обещал, что к 2020 году средние зарплаты россиян вырастут до 2,7 тысячи долларов.

Глава государства также упомянул стагнацию в реальных доходах населения из-за резкого падения цен на энергоносители.



Байден президент зелена енергетика, зняття санкцій з Ірану

Нафта вниз ще більше

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".