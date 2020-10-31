Близько 50% населення в Україні живе у перенаселеному житлі.
Дивися повний текст Який відсоток читачів має власне житло (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:32
Який відсоток читачів має власне житло (опитування)
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Дивися повний текст Який відсоток читачів має власне житло (опитування).
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:32
Когда идет речь о природе и покое, то нужно уточнять, что это только частный сектор и то не факт, что покоя и природы сильно добавится. Прирогород имеет больше проблем, чем Киев. Такие дела ...
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