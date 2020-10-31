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Який відсоток читачів має
власне житло (опитування)

Який відсоток читачів має власне житло (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:32

Який відсоток читачів має власне житло (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Близько 50% населення в Україні живе у перенаселеному житлі.

Дивися повний текст Який відсоток читачів має власне житло (опитування).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:32

Когда идет речь о природе и покое, то нужно уточнять, что это только частный сектор и то не факт, что покоя и природы сильно добавится. Прирогород имеет больше проблем, чем Киев. Такие дела ...
mvi
 
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