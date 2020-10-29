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Кабмін планує збільшити доларовий
ВВП України у 2-3 рази...

Кабмін планує збільшити доларовий ВВП України у 2-3 рази...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:04

Кабмін планує збільшити доларовий ВВП України у 2-3 рази...

Пропонуємо до обговорення:
Серед ключових стратегічних індикаторів у "Векторах економічного розвитку до 2030 року", які презентував Кабмін, - збільшення реального доларового ВВП України із 136 млрд доларів за підсумками 2019 року до 300-460 млрд доларів до 2030 року.

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R2
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налоги в 2-3 раза поднять планируют? Тут бы сохранить то что есть.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:24

Чота ржу із тих Шмигалів.
andriy_loboda
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:49

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Серед ключових стратегічних індикаторів у "Векторах економічного розвитку до 2030 року", які презентував Кабмін, - збільшення реального доларового ВВП України із 136 млрд доларів за підсумками 2019 року до 300-460 млрд доларів до 2030 року.

Дивися повний текст Кабмін планує збільшити доларовий ВВП України у 2-3 рази до 2030 року.


А я планую збильшыты ВВП Украины у 10 разив. Хто бильше ?
:)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:02

Было бы смешно, если бы не было так грустно
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