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НБУ назвав найбільш
прибуткові та збиткові банки

НБУ назвав найбільш прибуткові та збиткові банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:12

НБУ назвав найбільш прибуткові та збиткові банки

Пропонуємо до обговорення:
Найприбутковішим банком став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.

Дивися повний текст НБУ назвав найбільш прибуткові та збиткові банки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:12

почему-то в самые прибыльные попали самые не выгодные банки. Откуда прибыли? Госбюджет и откаты?
Амвросий
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