Найприбутковішим банком став державний ПриватБанк, а найзбитковішим — державний Укрексімбанк.
Дивися повний текст НБУ назвав найбільш прибуткові та збиткові банки.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:12
НБУ назвав найбільш прибуткові та збиткові банки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав найбільш прибуткові та збиткові банки.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:12
почему-то в самые прибыльные попали самые не выгодные банки. Откуда прибыли? Госбюджет и откаты?
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