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Платні камери принесли
Мін'юсту вже 1,3 млн грн

Платні камери принесли Мін'юсту вже 1,3 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:11

Платні камери принесли Мін'юсту вже 1,3 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах сплачено 1 мільйон 340 тисяч гривень.

Дивися повний текст Платні камери принесли Мін'юсту вже 1,3 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:11

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
По версии минюста, некоторые граждане ровнее других :) Следующий шаг я так понимаю, можно будет оплатить срок деньгами, скажем 1 год отсидки 36 минимальных зарплат ;)
Igorten
 
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