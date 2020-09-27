За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах сплачено 1 мільйон 340 тисяч гривень.
Дивися повний текст Платні камери принесли Мін'юсту вже 1,3 млн грн.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:11
Платні камери принесли Мін'юсту вже 1,3 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платні камери принесли Мін'юсту вже 1,3 млн грн.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:11
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
По версии минюста, некоторые граждане ровнее других :) Следующий шаг я так понимаю, можно будет оплатить срок деньгами, скажем 1 год отсидки 36 минимальных зарплат ;)
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