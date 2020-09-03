RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів, 6 листопада:
30 економічних проєктів за...

День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:16

День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за...

Пропонуємо до обговорення:
Як хочуть змінити економіку України, що буде з іпотекою, і який банк визнано найприбутковішим.

Дивися повний текст День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за 10 років, 255 грн за маску на підборідді, найприбутковіший банк 2020.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91077
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:17

Ни на что больше не способны, так хотя бы штрафы ввели. Ч...шники.
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З листопада ціна на газ для населення підвищилася на 35% 1, 2, 3
R2 » Пон 02 лис, 2020 10:20
24 1470
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 11:09
_Mykola_
День фінансів, 28 вересня: життя без старих банкнот, але...
R2 » Пон 28 вер, 2020 17:06
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 17:06
oleg2018
Екс-міністр фінансів висловився про рішення суду у...
R2 » Чет 03 вер, 2020 13:38
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 13:38
a_kibets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.