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День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Як хочуть змінити економіку України, що буде з іпотекою, і який банк визнано найприбутковішим.
Дивися повний текст День фінансів, 6 листопада: 30 економічних проєктів за 10 років, 255 грн за маску на підборідді, найприбутковіший банк 2020
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:17
Ни на что больше не способны, так хотя бы штрафы ввели. Ч...шники.
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