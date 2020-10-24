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Картки monobank з’являться
в супермаркетах

Картки monobank з’являться в супермаркетах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:31

Картки monobank з’являться в супермаркетах

Пропонуємо до обговорення:
monobank буде продавати карти на касах великих українських супермаркетів.

Дивися повний текст Картки monobank з’являться в супермаркетах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:31

ну коли будуть в сільпо такі то мабуть куплю) прямо як стартові пакети, чуєте))
nighthawk5
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