Курс біткоїну вперше з січня 2018 роки піднявся вище за психологічну позначку в 15 000 доларів і продовжує зростати.
Дивися повний текст Біткойн пробив позначку в 15 000 доларів і летить до рекордів.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:33
Біткойн пробив позначку в 15 000 доларів і летить до...
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Дивися повний текст Біткойн пробив позначку в 15 000 доларів і летить до рекордів.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:33
>Виходить, що за останнє десятиліття на біткойні заробили краще, ніж на золоті і цінних паперах
хтось заробив, хтось погорів, хтось намайнив і забив)
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