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Біткойн пробив позначку в 15
000 доларів і летить до...

Біткойн пробив позначку в 15 000 доларів і летить до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:33

Біткойн пробив позначку в 15 000 доларів і летить до...

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткоїну вперше з січня 2018 роки піднявся вище за психологічну позначку в 15 000 доларів і продовжує зростати.

Дивися повний текст Біткойн пробив позначку в 15 000 доларів і летить до рекордів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:33

>Виходить, що за останнє десятиліття на біткойні заробили краще, ніж на золоті і цінних паперах

хтось заробив, хтось погорів, хтось намайнив і забив)
nighthawk5
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