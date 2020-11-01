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З початку року готівка в
обігу зросла на понад 90...

З початку року готівка в обігу зросла на понад 90...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:23

З початку року готівка в обігу зросла на понад 90...

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2020 року обсяг готівки в обігу зріс на 90,8 млрд грн, або на 21,4%, - до 515,8 млрд грн станом на 1 жовтня.

Дивися повний текст З початку року готівка в обігу зросла на понад 90 мільярдів - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:23

Буквально пару дней назад тут в очередной раз писали, что доля наличных расчётов продолжает падать стремительным домкратом. Типа, в том числе и потому, чтобы ковидом через наличку не заражаться. А, оказывается, от того же ковида, объём налички растёт. Видимо, народ её получает и складывает уже не в стеклянные банки, а под матрасы.
moveton
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