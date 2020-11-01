За 9 місяців 2020 року обсяг готівки в обігу зріс на 90,8 млрд грн, або на 21,4%, - до 515,8 млрд грн станом на 1 жовтня.
Дивися повний текст З початку року готівка в обігу зросла на понад 90 мільярдів - НБУ.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:23
З початку року готівка в обігу зросла на понад 90...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року готівка в обігу зросла на понад 90 мільярдів - НБУ.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:23
Буквально пару дней назад тут в очередной раз писали, что доля наличных расчётов продолжает падать стремительным домкратом. Типа, в том числе и потому, чтобы ковидом через наличку не заражаться. А, оказывается, от того же ковида, объём налички растёт. Видимо, народ её получает и складывает уже не в стеклянные банки, а под матрасы.
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