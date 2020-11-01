Програмісти можуть розраховувати на дохід понад 62,5 тис. грн на місяць.
Дивися повний текст Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 09:42
Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш...
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Дивися повний текст Хто в Україні заробляє понад 40 тисяч: найбільш високооплачувані вакансії.
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