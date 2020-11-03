Уряд сьогодні представив результати економічного аудиту держави. Названо основні показники.
Дивися повний текст Кабмін представив результати аудиту держави: основні показники.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 10:47
Кабмін представив результати аудиту держави: основні...
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Дивися повний текст Кабмін представив результати аудиту держави: основні показники.
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