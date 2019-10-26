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За станом тепломереж стежитимуть
спеціальні датчики...

За станом тепломереж стежитимуть спеціальні датчики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:21

За станом тепломереж стежитимуть спеціальні датчики...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ запровадили оновлені державні будівельні норми для будівництва тепломереж, згідно з якими пропонується встановлювати спеціальні датчики корозії, а також покращити стан покращення обробки води.

Дивися повний текст За станом тепломереж стежитимуть спеціальні датчики корозії — Мінрегіонбуд.
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