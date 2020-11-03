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Укравтодор інвестує понад 140
мільярдів у ключові проєкти

Укравтодор інвестує понад 140 мільярдів у ключові проєкти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:20

Укравтодор інвестує понад 140 мільярдів у ключові проєкти

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор назвав мегапроєкти, на які спрямує інвестиції наступного року. Їхня загальна сума - понад 140 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Укравтодор інвестує понад 140 мільярдів у ключові проєкти.
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