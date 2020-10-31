RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
5 фактів, які треба знати про
трудові книжки (інфографіка)

5 фактів, які треба знати про трудові книжки (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 13:36

5 фактів, які треба знати про трудові книжки (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Світ стрімко діджиталізується, тому на порядку денному – перехід від паперових до електронних трудових книжок.

Дивися повний текст 5 фактів, які треба знати про трудові книжки (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91085
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Надходження до бюджету у 2020 році (інфографіка)
R2 » Сер 04 лис, 2020 19:35
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 19:36
summagisdives
Рейтинг регіонів України за рівнем зарплат (інфографіка)
R2 » Суб 31 жов, 2020 13:33
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 18:28
nighthawk5
Боргову розписку треба завіряти у нотаріуса
R2 » Пон 02 лис, 2020 17:54
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лис, 2020 17:54
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6591)
07.11.2020 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.