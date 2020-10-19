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У Великій Британії хочуть запустити передавачі 5G в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Британські компанії Cambridge Consultants і Stratospheric Platforms Limited (SPL) займаються створенням стратосферних безпілотників, які будуть нести на борту базові станції стільникового зв'язку нового покоління.
Дивися повний текст У Великій Британії хочуть запустити передавачі 5G в стратосферу
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R2
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Додано: Суб 07 лис, 2020 14:43
Как временная мера.. над стадионами или сплав туристов массовый например..Но в принципе так и 3/4G БС запустить можно. В чет тут фишка что именно 5G слово вставили?
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Джон
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