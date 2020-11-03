RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відповідальність споживача за
борги за компослуги: коли...

Відповідальність споживача за борги за компослуги: коли...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:47

Відповідальність споживача за борги за компослуги: коли...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мін'юст.

Дивися повний текст Відповідальність споживача за борги за компослуги: коли нараховується пеня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:47

Закон про несвоевременные и некачественные услуги, а так же за их фактическое не надавание и штрафы за это не принимали случайно? Предлагаю слуг "народа" переименовать в "слуг олигархата"..
Джон
 
Повідомлень: 1533
З нами з: 16.03.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що робити, коли депозити перестали бути вигідним вкладенням
R2 » Чет 05 лис, 2020 10:21
6 959
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 11:43
ketrax70
В Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні можуть...
R2 » Вів 03 лис, 2020 18:28
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 18:47
nighthawk5
В Україні зростають борги із зарплат: у «Слузі народу»...
R2 » Вів 03 лис, 2020 10:20
4 180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 11:50
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.