Про це повідомляє Мін'юст.
Дивися повний текст Відповідальність споживача за борги за компослуги: коли нараховується пеня.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 14:47
Відповідальність споживача за борги за компослуги: коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відповідальність споживача за борги за компослуги: коли нараховується пеня.
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:47
Закон про несвоевременные и некачественные услуги, а так же за их фактическое не надавание и штрафы за это не принимали случайно? Предлагаю слуг "народа" переименовать в "слуг олигархата"..
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