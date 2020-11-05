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Українці повинні подати
декларації сплатити податок на...

Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:03

Українці повинні подати декларації сплатити податок на...

Пропонуємо до обговорення:
Податки за українців платить роботодавець.

Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.
R2
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