Податки за українців платить роботодавець.
Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 16:03
Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:38
Печально читать такое г от журналистов финансового сайта. Украинцы не платят налог на прибыль.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:00
да уж, особенно про доход с депозитов красиво намалевали
впрочем, от сдачи в аренду где-то там нотариусов пытались агентами сделать
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