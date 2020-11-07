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Українці повинні подати
декларації сплатити податок на...

Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:03

Українці повинні подати декларації сплатити податок на...

Пропонуємо до обговорення:
Податки за українців платить роботодавець.

Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:38

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Податки за українців платить роботодавець.

Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.

Печально читать такое г от журналистов финансового сайта. Украинцы не платят налог на прибыль.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 07:01

Болт вам, а не налог!
badboy02081978
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:00

  vitaliy_berdinskikh написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Податки за українців платить роботодавець.

Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.

Печально читать такое г от журналистов финансового сайта. Украинцы не платят налог на прибыль.


да уж, особенно про доход с депозитов красиво намалевали
впрочем, от сдачи в аренду где-то там нотариусов пытались агентами сделать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:03

Все прямо и побежали светиться и платить:))))
rytton
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 17:40

Я готов платить налоги, но после того, как начнут платить налоги с полной суммы от начисленной ЗП господа, которые получают ЗП-у большую чем МАКСИМАЛЬНАЯ налогооблагаемая сумма. Т.е. сумма больше 20тыс. А то выходит халопы платят по полной (22%), а бояре не больше 5тыс (200тыс-22% от 20тыс- т.е. 4тыс400-это 2,2%). Почему все молчат об этом?
niknik25011969
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:55

Интересно.
А незарегистрированного наемного работника, который не заплатил налог на полученную прибыль, покарает налоговая?
Или она любит карать только тех кто не регистрирует наемных работников?
А?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:59

Re: Українці повинні подати декларації сплатити податок на..

niknik25011969 написав:Я готов платить налоги, но после того, как начнут платить налоги с полной суммы от начисленной ЗП господа, которые получают ЗП-у большую чем МАКСИМАЛЬНАЯ налогооблагаемая сумма. Т.е. сумма больше 20тыс. А то выходит халопы платят по полной (22%), а бояре не больше 5тыс (200тыс-22% от 20тыс- т.е. 4тыс400-это 2,2%). Почему все молчат об этом?


Потому что это ложь :)
Налоги платятся со всей суммы, а ЕСВ ограничено базой в десяток минималок, т.е в разы больше, чем 20 000
Faceless
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