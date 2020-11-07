Податки за українців платить роботодавець.
Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 16:03
Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці повинні подати декларації сплатити податок на прибуток: скільки і за що.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:38
Печально читать такое г от журналистов финансового сайта. Украинцы не платят налог на прибыль.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:00
да уж, особенно про доход с депозитов красиво намалевали
впрочем, от сдачи в аренду где-то там нотариусов пытались агентами сделать
Додано: Нед 08 лис, 2020 17:40
Я готов платить налоги, но после того, как начнут платить налоги с полной суммы от начисленной ЗП господа, которые получают ЗП-у большую чем МАКСИМАЛЬНАЯ налогооблагаемая сумма. Т.е. сумма больше 20тыс. А то выходит халопы платят по полной (22%), а бояре не больше 5тыс (200тыс-22% от 20тыс- т.е. 4тыс400-это 2,2%). Почему все молчат об этом?
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:55
Интересно.
А незарегистрированного наемного работника, который не заплатил налог на полученную прибыль, покарает налоговая?
Или она любит карать только тех кто не регистрирует наемных работников?
А?
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:59
Re: Українці повинні подати декларації сплатити податок на..
Потому что это ложь
Налоги платятся со всей суммы, а ЕСВ ограничено базой в десяток минималок, т.е в разы больше, чем 20 000
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