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Українці повинні подати
декларації сплатити податок на...

Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:41

Re: Українці повинні подати декларації сплатити податок на..

niknik25011969 написав:Faceless

Даже ЕСВ 22% с 56тыс и 22% с 560тыс сумма разная. 12,32тыс и 123,2тыс
Один платит 22%, а кто то 2,2%.
А СЛУГИ ПЛАЧУТ, что пенсию платить несчего будет.
Это большое поле и не надо возраст пенсионный увеличиваить.


Вот только сама пенсия очень даже ограничена, потому ограниченние базы ЕСВ оправдано.
Система хоть и солидарная, но это совершенно не значит, что кто-то должен обеспечивать в одиночку полсотни пенсионеров, платя сотни тысяч гривен в месяц, при этом светит ему в любом случае максимальная пенсия в десяток раз меньше?
Вы как Шариков, "отнять и поделить". Вот только забываете, что даже с ограничением по базе ЕСВ такие люди и так содержат по несколько пенсионеров.
И это не такое и большое поле, процент людей с такими доходами крайне невысок, и за их счёт проблему ПФ не решить. Потому лучше утихомирьте свою классовую ненависть
Faceless
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