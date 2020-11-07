Українці повинні подати декларації сплатити податок на...

Додано: Пон 09 лис, 2020 09:41

niknik25011969 написав: Faceless



Даже ЕСВ 22% с 56тыс и 22% с 560тыс сумма разная. 12,32тыс и 123,2тыс

Один платит 22%, а кто то 2,2%.

А СЛУГИ ПЛАЧУТ, что пенсию платить несчего будет.

Это большое поле и не надо возраст пенсионный увеличиваить.

Вот только сама пенсия очень даже ограничена, потому ограниченние базы ЕСВ оправдано.Система хоть и солидарная, но это совершенно не значит, что кто-то должен обеспечивать в одиночку полсотни пенсионеров, платя сотни тысяч гривен в месяц, при этом светит ему в любом случае максимальная пенсия в десяток раз меньше?Вы как Шариков, "отнять и поделить". Вот только забываете, что даже с ограничением по базе ЕСВ такие люди и так содержат по несколько пенсионеров.И это не такое и большое поле, процент людей с такими доходами крайне невысок, и за их счёт проблему ПФ не решить. Потому лучше утихомирьте свою классовую ненависть