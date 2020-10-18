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Wizz Air очікує пожвавлення авіаперевезень лише...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лис, 2020 16:50
Пропонуємо до обговорення:
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air готується до очікуваного відновлення авіаперевезень навесні, заявляючи про наявність достатніх ресурсів, щоб спокійно пережити зиму.
Дивися повний текст Wizz Air очікує пожвавлення авіаперевезень лише наприкінці весни
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