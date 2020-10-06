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Захоплення активів Укренерго у Криму: арбітраж розглядає...
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Додано: Суб 07 лис, 2020 17:58
Пропонуємо до обговорення:
Арбітражний суд перейшов безпосередньо до розгляду позову "Укренерго", яке вимагає від РФ виплати компенсації за експропрійовані інвестиції в Криму. Українська компанія очікує отримати від Росії 527 млн євро з урахуванням відсотків.
Дивися повний текст Захоплення активів Укренерго у Криму: арбітраж розглядає позов до РФ на €527 мільйонів
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Додано: Суб 07 лис, 2020 17:58
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