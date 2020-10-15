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Nokia збирається повернути на
ринок свої легендарні телефони

Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:24

Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони

Пропонуємо до обговорення:
На цей раз компанія сподівається викликати ностальгію серед людей, які пам'ятають більш престижні пропозиції Nokia.

Дивися повний текст Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони.
R2
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кому це треба?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:37

  Всюдиносапхайчик написав:кому це треба?

Людям яким потребен телефон для розмов який потрібно заряджати раз в тиждень
Наприклад Nokia 1100
Телефон легенда
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:46

ніша телефонів яким підзарядка потрібна раз в тиждень вже і так зайнята, це буде хібащо одна з альтернатив, ну і та, ностальгія наше всьо. Що ж, бажаю успіхів нокії, мій 5130 куплений 10 років тому зараз як новенький, тепер таке явище стає щораз рідшим...
nighthawk5
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