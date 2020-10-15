На цей раз компанія сподівається викликати ностальгію серед людей, які пам'ятають більш престижні пропозиції Nokia.
Дивися повний текст Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 19:24
Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:37
Людям яким потребен телефон для розмов який потрібно заряджати раз в тиждень
Наприклад Nokia 1100
Телефон легенда
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:46
ніша телефонів яким підзарядка потрібна раз в тиждень вже і так зайнята, це буде хібащо одна з альтернатив, ну і та, ностальгія наше всьо. Що ж, бажаю успіхів нокії, мій 5130 куплений 10 років тому зараз як новенький, тепер таке явище стає щораз рідшим...
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:22
для "финансового" телефона - самое оно, когда нужен только звонок и смс.
пс а также для тех, кто считает что гуглы, андроиды, иосы и прочие в смартофонах покушаются на их частную жизнь.
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