На цей раз компанія сподівається викликати ностальгію серед людей, які пам'ятають більш престижні пропозиції Nokia.
Дивися повний текст Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 19:24
Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nokia збирається повернути на ринок свої легендарні телефони.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:37
Людям яким потребен телефон для розмов який потрібно заряджати раз в тиждень
Наприклад Nokia 1100
Телефон легенда
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:46
ніша телефонів яким підзарядка потрібна раз в тиждень вже і так зайнята, це буде хібащо одна з альтернатив, ну і та, ностальгія наше всьо. Що ж, бажаю успіхів нокії, мій 5130 куплений 10 років тому зараз як новенький, тепер таке явище стає щораз рідшим...
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:22
для "финансового" телефона - самое оно, когда нужен только звонок и смс.
пс а также для тех, кто считает что гуглы, андроиды, иосы и прочие в смартофонах покушаются на их частную жизнь.
Додано: Нед 08 лис, 2020 09:08
нещодавно зайшов в аккаунт гугля, подивитись що там зберігається, і тепер я теж так вважаю. Виявилось що я маю збережені паролі багатьох людей, навіть тих хто просто передавав мені посилання, не сидів за моїм компом (за багато років).
Плюс вся історія пошуків і переходів.
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:01
це все (більшість) можна вимкнути і воно не буде зберігатися (щонайменше це декларується гуглями, що так, а можливо насправді тишком-нишком все ж таки зберігають на своїх серверах якусь частину конфеденційної інформації для якихось своїх цілей).
Ну де можна я і повимикав ще давно, во избежание зайвих неприємностей в майбутньому )
Але підозрюю, що 95% людей, а може і більше, навіть і не підозрюють, що можна знайти багато цікавого з історій аккаунта гугля, а тим більше не знають де оце все вимакається.
Додано: Нед 08 лис, 2020 15:10
У меня есть Нокиа, которая за 15 лет, раз 50 падала на асфальт, несколько раз падала в воду, и работает ))) Даже аккумулятор не менял. Зверь ))) Вечность.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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