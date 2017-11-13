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Податок на депозити:
скасувати не можна залишити

Податок на депозити: скасувати не можна залишити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51

Податок на депозити: скасувати не можна залишити

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51

Доходи від державних ЦП не оподатковуються у цивілізованому світі і це норма і Україна робить те саме і заохочує інвестиції у свої боргові ц/п і це нормально. Банківсьсі та інші фінансові доходи оподатковуютсья і це також нормально. Інвестиції фізосіб у державні ц/п мізерні - 8,3 млрд грн станом на кінець жовтня, тоді як гроші фізосіб у банках на цю ж дату - 1269,0 млрд грн. Суми неспівставні, люди продовжують надавати перевагу більш традиційному банківському депозиту. Активні та пасивні доходи оподатковуються і це також нормальна практика цивілізованого світу та України. При невисоких депозитних ставках привабливість банківських депозитів підвищити скасуванням оподаткування депозитного доходу не вдасться. 1,0-1,5% річних у доларах чи до 1% річних по єврах - це копійки. Гривневі 8-9% річних у рази більше за доларові та єврові доходи та дуже привабливі та є купа інших інструментів, якими може скористатися людина і не можна вимагати чи очікувати, що дохідність за різними видами фінансових інструментів повинна бути співставною. Єдине у чому можуть бути зміни, то це зниження дохідності державних ц/п, бо порівняно з банківськими депозитами вони мають найвищий рівень надійності, тому їхня дохідніть повинна бути нижчою за банківську, бо державні ц/п безризикові. Але навіть від співставно вищого рівня дохідності державних ц/п банківська система не постраждала.
Всюдиносапхайчик
 
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