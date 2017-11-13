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Дивися повний текст Податок на депозити: скасувати не можна залишити.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51
Податок на депозити: скасувати не можна залишити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на депозити: скасувати не можна залишити.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51
Доходи від державних ЦП не оподатковуються у цивілізованому світі і це норма і Україна робить те саме і заохочує інвестиції у свої боргові ц/п і це нормально. Банківсьсі та інші фінансові доходи оподатковуютсья і це також нормально. Інвестиції фізосіб у державні ц/п мізерні - 8,3 млрд грн станом на кінець жовтня, тоді як гроші фізосіб у банках на цю ж дату - 1269,0 млрд грн. Суми неспівставні, люди продовжують надавати перевагу більш традиційному банківському депозиту. Активні та пасивні доходи оподатковуються і це також нормальна практика цивілізованого світу та України. При невисоких депозитних ставках привабливість банківських депозитів підвищити скасуванням оподаткування депозитного доходу не вдасться. 1,0-1,5% річних у доларах чи до 1% річних по єврах - це копійки. Гривневі 8-9% річних у рази більше за доларові та єврові доходи та дуже привабливі та є купа інших інструментів, якими може скористатися людина і не можна вимагати чи очікувати, що дохідність за різними видами фінансових інструментів повинна бути співставною. Єдине у чому можуть бути зміни, то це зниження дохідності державних ц/п, бо порівняно з банківськими депозитами вони мають найвищий рівень надійності, тому їхня дохідніть повинна бути нижчою за банківську, бо державні ц/п безризикові. Але навіть від співставно вищого рівня дохідності державних ц/п банківська система не постраждала.
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:25
с налогами или без налогов, кому вообще нужны эти депозиты, если они не перекрывают рост инфляции?!!!
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:39
Вместо депозитов сейчас пирамида ОВГЗ. Пока она не рухнет, налоги на депозиты врядли отменят. Пока есть возможность накручивать ОВГЗ депозиты никому не нужны.
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:47
Амвросий
Ця піраміда є майже у кожній країні світу і державна піраміда не вважається пірамідою, оскільки доходи країни - податки, а податки люди платять і платитимуть, тому сумнівів у наявності джерел погашення боргів немає
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:56
инструмент такой действительно во многих странах есть, но он не является основным источником финансировния бюджета. Именно это его и превращает в пирамиду.
Налоги - это не доходы. Налоги - это расходы страны на содержание государства. Как и любые расходы на содержание чего-либо, налоги - это плохо и их нужно минимизировать. Чем меньше налоги, тем меньше государство отбирает у граждан из кармана заработанных ими денег. Поэтому чем меньше налоги, тем богаче граждане, тем успешнее страна, тем лучше работает экономика, развиваются технологии, тем лучше и легче жить в такой стране.
И наоборот: чем выше налоги и поступления в госбюджет - тем хуже, тем более нищие граждане, тем хуже работает экономика а страна опускается в нищету и тем хуже жить в такой стране.
Если резюмировать, низкие налоги - это сильная и успешная страна с богатыми гражданами и сильной экономикой. Высокие налоги - это слабая и нищая страна с разваливающейся экономикой.
Основа успеха любого дела - это минимизация расходов. Если расходы увеличивать, то любое дело развалится и приведет к банкротству. Также с налогами и поступлениями в госбюджет. Если их безумно увеличивать - это приведет к банкротству. А пирамида ОВГЗ - это по сути и есть безумное накачивание госбюджета за счет надуваемого долгового пузыря.
Грубо говоря пирамиду ОВГЗ можно представить как кредит предприятию под залог его оборудования и зданий, который пускается на водку и вечеринки для персонала. Персонал называет водку своим доходом, но по факту это чистые и бесполезные расходы предприятия. Персонал перестает работать и начинает пьянствовать. Какое-то время предприятие сможет протянуть в таком состоянии. Но закончится все это банкротством. Оборудование и здания у предприятия заберут в счет долга, а персонал разгонят.
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