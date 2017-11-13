RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на депозити:
скасувати не можна залишити

Податок на депозити: скасувати не можна залишити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51

Податок на депозити: скасувати не можна залишити

Пропонуємо до обговорення:
Українці стали шукати альтернативи при розміщенні своїх коштів.

Дивися повний текст Податок на депозити: скасувати не можна залишити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91094
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51

Доходи від державних ЦП не оподатковуються у цивілізованому світі і це норма і Україна робить те саме і заохочує інвестиції у свої боргові ц/п і це нормально. Банківсьсі та інші фінансові доходи оподатковуютсья і це також нормально. Інвестиції фізосіб у державні ц/п мізерні - 8,3 млрд грн станом на кінець жовтня, тоді як гроші фізосіб у банках на цю ж дату - 1269,0 млрд грн. Суми неспівставні, люди продовжують надавати перевагу більш традиційному банківському депозиту. Активні та пасивні доходи оподатковуються і це також нормальна практика цивілізованого світу та України. При невисоких депозитних ставках привабливість банківських депозитів підвищити скасуванням оподаткування депозитного доходу не вдасться. 1,0-1,5% річних у доларах чи до 1% річних по єврах - це копійки. Гривневі 8-9% річних у рази більше за доларові та єврові доходи та дуже привабливі та є купа інших інструментів, якими може скористатися людина і не можна вимагати чи очікувати, що дохідність за різними видами фінансових інструментів повинна бути співставною. Єдине у чому можуть бути зміни, то це зниження дохідності державних ц/п, бо порівняно з банківськими депозитами вони мають найвищий рівень надійності, тому їхня дохідніть повинна бути нижчою за банківську, бо державні ц/п безризикові. Але навіть від співставно вищого рівня дохідності державних ц/п банківська система не постраждала.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 636
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:25

с налогами или без налогов, кому вообще нужны эти депозиты, если они не перекрывают рост инфляции?!!!
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 76
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:39

Вместо депозитов сейчас пирамида ОВГЗ. Пока она не рухнет, налоги на депозиты врядли отменят. Пока есть возможность накручивать ОВГЗ депозиты никому не нужны.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 26.02.09
Подякував: 336 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:47

Амвросий

Ця піраміда є майже у кожній країні світу і державна піраміда не вважається пірамідою, оскільки доходи країни - податки, а податки люди платять і платитимуть, тому сумнівів у наявності джерел погашення боргів немає
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 636
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:56

  Всюдиносапхайчик написав:Ця піраміда є майже у кожній країні світу і державна піраміда не вважається пірамідою


инструмент такой действительно во многих странах есть, но он не является основным источником финансировния бюджета. Именно это его и превращает в пирамиду.

  Всюдиносапхайчик написав:оскільки доходи країни - податки


Налоги - это не доходы. Налоги - это расходы страны на содержание государства. Как и любые расходы на содержание чего-либо, налоги - это плохо и их нужно минимизировать. Чем меньше налоги, тем меньше государство отбирает у граждан из кармана заработанных ими денег. Поэтому чем меньше налоги, тем богаче граждане, тем успешнее страна, тем лучше работает экономика, развиваются технологии, тем лучше и легче жить в такой стране.

И наоборот: чем выше налоги и поступления в госбюджет - тем хуже, тем более нищие граждане, тем хуже работает экономика а страна опускается в нищету и тем хуже жить в такой стране.

Если резюмировать, низкие налоги - это сильная и успешная страна с богатыми гражданами и сильной экономикой. Высокие налоги - это слабая и нищая страна с разваливающейся экономикой.

Основа успеха любого дела - это минимизация расходов. Если расходы увеличивать, то любое дело развалится и приведет к банкротству. Также с налогами и поступлениями в госбюджет. Если их безумно увеличивать - это приведет к банкротству. А пирамида ОВГЗ - это по сути и есть безумное накачивание госбюджета за счет надуваемого долгового пузыря.

Грубо говоря пирамиду ОВГЗ можно представить как кредит предприятию под залог его оборудования и зданий, который пускается на водку и вечеринки для персонала. Персонал называет водку своим доходом, но по факту это чистые и бесполезные расходы предприятия. Персонал перестает работать и начинает пьянствовать. Какое-то время предприятие сможет протянуть в таком состоянии. Но закончится все это банкротством. Оборудование и здания у предприятия заберут в счет долга, а персонал разгонят.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 26.02.09
Подякував: 336 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці повинні подати декларації сплатити податок на...
R2 » Суб 07 лис, 2020 16:03
1 645
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 19:38
vitaliy_berdinskikh
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 12, 13, 14
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
133 12401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 12:30
ofonz159
Що робити, коли депозити перестали бути вигідним вкладенням
R2 » Чет 05 лис, 2020 10:21
6 1005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 11:43
ketrax70

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.