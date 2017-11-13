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Дивися повний текст Податок на депозити: скасувати не можна залишити.
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Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51
Податок на депозити: скасувати не можна залишити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на депозити: скасувати не можна залишити.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:51
Доходи від державних ЦП не оподатковуються у цивілізованому світі і це норма і Україна робить те саме і заохочує інвестиції у свої боргові ц/п і це нормально. Банківсьсі та інші фінансові доходи оподатковуютсья і це також нормально. Інвестиції фізосіб у державні ц/п мізерні - 8,3 млрд грн станом на кінець жовтня, тоді як гроші фізосіб у банках на цю ж дату - 1269,0 млрд грн. Суми неспівставні, люди продовжують надавати перевагу більш традиційному банківському депозиту. Активні та пасивні доходи оподатковуються і це також нормальна практика цивілізованого світу та України. При невисоких депозитних ставках привабливість банківських депозитів підвищити скасуванням оподаткування депозитного доходу не вдасться. 1,0-1,5% річних у доларах чи до 1% річних по єврах - це копійки. Гривневі 8-9% річних у рази більше за доларові та єврові доходи та дуже привабливі та є купа інших інструментів, якими може скористатися людина і не можна вимагати чи очікувати, що дохідність за різними видами фінансових інструментів повинна бути співставною. Єдине у чому можуть бути зміни, то це зниження дохідності державних ц/п, бо порівняно з банківськими депозитами вони мають найвищий рівень надійності, тому їхня дохідніть повинна бути нижчою за банківську, бо державні ц/п безризикові. Але навіть від співставно вищого рівня дохідності державних ц/п банківська система не постраждала.
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:25
с налогами или без налогов, кому вообще нужны эти депозиты, если они не перекрывают рост инфляции?!!!
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:39
Вместо депозитов сейчас пирамида ОВГЗ. Пока она не рухнет, налоги на депозиты врядли отменят. Пока есть возможность накручивать ОВГЗ депозиты никому не нужны.
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:47
Амвросий
Ця піраміда є майже у кожній країні світу і державна піраміда не вважається пірамідою, оскільки доходи країни - податки, а податки люди платять і платитимуть, тому сумнівів у наявності джерел погашення боргів немає
Додано: Нед 08 лис, 2020 08:56
инструмент такой действительно во многих странах есть, но он не является основным источником финансировния бюджета. Именно это его и превращает в пирамиду.
Налоги - это не доходы. Налоги - это расходы страны на содержание государства. Как и любые расходы на содержание чего-либо, налоги - это плохо и их нужно минимизировать. Чем меньше налоги, тем меньше государство отбирает у граждан из кармана заработанных ими денег. Поэтому чем меньше налоги, тем богаче граждане, тем успешнее страна, тем лучше работает экономика, развиваются технологии, тем лучше и легче жить в такой стране. И наоборот.
Основа успеха любого дела - это минимизация расходов. Если расходы увеличивать, то любое дело развалится и приведет к банкротству. Также с налогами и поступлениями в госбюджет. Если их безумно увеличивать - это приведет к банкротству. А пирамида ОВГЗ - это по сути и есть безумное накачивание госбюджета за счет надуваемого долгового пузыря.
Грубо говоря пирамиду ОВГЗ можно представить как кредит предприятию под залог его оборудования и зданий, который пускается на водку и вечеринки для персонала. Персонал называет водку своим доходом, но по факту это чистые и бесполезные расходы предприятия. Персонал перестает работать и начинает пьянствовать. Какое-то время предприятие сможет протянуть в таком состоянии. Но закончится все это банкротством. Оборудование и здания у предприятия заберут в счет долга, а персонал разгонят.
Додано: Нед 08 лис, 2020 09:42
К 1998 году рынок ГКО стал основным источником финансирования дефицита российского бюджета.
Правительство России через дочерние структуры Центробанка создавало дополнительный спрос на ГКО за счёт средств, полученных от этого же рынка. Это обеспечивало уверенность иностранных инвесторов в надёжности инструмента ГКО и пополнение золотовалютных резервов России валютой, которую иностранцы обменивали на рубли для покупки ГКО.
17 августа 1998 года был объявлен технический дефолт по ГКО, доходность по которым непосредственно перед кризисом достигала 140 % годовых. После экономического кризиса 1998 года вложения в ГКО обесценились (в долларовом выражении) в три раза, к тому же государство заморозило все выплаты по своим казначейским обязательствам до февраля 1999 г.
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:57
Re: Податок на депозити: скасувати не можна залишити
Почекаєм, зрідка правильні рішення бувають і в нашої влади
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Додано: Нед 08 лис, 2020 12:45
Надо ахтивистов подключить, им всё равно за кого и за что покрышки жечь, они этот вопрос быстро порешают )
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