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Оплатять громадянам комуналку
за чотири місяці: уряд...

Оплатять громадянам комуналку за чотири місяці: уряд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:55

Оплатять громадянам комуналку за чотири місяці: уряд...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Грузії оплатить населенню комунальні рахунки за електроенергію і природний газ за чотири місяці.

Дивися повний текст Оплатять громадянам комуналку за чотири місяці: уряд Грузії підтримає населення в опалювальний сезон.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 08:55

Ну и что ? Нас тоже правительство ментально нифигаш себе как поддерживает :) А повышение тарифов исключительно, что бы не скучали.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:28

А нам ринкову ціну на газ... В результаті ціни на газ більші ніж при Шоколадному... Епоха бідності закінчилась!
bobo
 
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