Найближчими днями в парламенті може бути розглянутий законопроєкт про накопичувальні пенсії – №2683.
Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 09:42
Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
Додано: Нед 08 лис, 2020 09:43
Лишь бы не забыли исключить работающих пенсионеров из числа отчисляющих.
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:55
Если фонд не розворуют так его обесценит инфляция, что еще быстрее загонит пенсов в гробы. Потому сначала нужна реформа судов ментов и прокуроров!
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