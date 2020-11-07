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Нову пенсійну систему повинні
прийняти до кінця року: що...

Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:42

Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчими днями в парламенті може бути розглянутий законопроєкт про накопичувальні пенсії – №2683.

Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:43

Лишь бы не забыли исключить работающих пенсионеров из числа отчисляющих.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:55

Если фонд не розворуют так его обесценит инфляция, что еще быстрее загонит пенсов в гробы. Потому сначала нужна реформа судов ментов и прокуроров!
l4567
 
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