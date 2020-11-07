Найближчими днями в парламенті може бути розглянутий законопроєкт про накопичувальні пенсії – №2683.
Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 лис, 2020 09:42
Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
Додано: Нед 08 лис, 2020 09:43
Лишь бы не забыли исключить работающих пенсионеров из числа отчисляющих.
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:55
Если фонд не розворуют так его обесценит инфляция, что еще быстрее загонит пенсов в гробы. Потому сначала нужна реформа судов ментов и прокуроров!
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:12
Совершенно верно.Но они уверены,что успеют разворовать.Это кем надо быть,чтобы накопления в гривне были 100%?Гривна годится для накоплений?В России фонды накрылись медным тазом,и у нас так будет.А знаете почему?Всё очень просто.Солидарную систему пополнять стало некому.Все пополняли свои счета.Очередной воровской проект власти.
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:28
Что самое интересное, так это то, что народ знает что их хотят обмануть.
Знает.
И на следующих выборах будет выбирать себе кнут, которым будут его же сечь за его же средства.
|