Найближчими днями в парламенті може бути розглянутий законопроєкт про накопичувальні пенсії – №2683.
Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 09:42
Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
Додано: Нед 08 лис, 2020 09:43
Лишь бы не забыли исключить работающих пенсионеров из числа отчисляющих.
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:55
Если фонд не розворуют так его обесценит инфляция, что еще быстрее загонит пенсов в гробы. Потому сначала нужна реформа судов ментов и прокуроров!
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:12
Совершенно верно.Но они уверены,что успеют разворовать.Это кем надо быть,чтобы накопления в гривне были 100%?Гривна годится для накоплений?В России фонды накрылись медным тазом,и у нас так будет.А знаете почему?Всё очень просто.Солидарную систему пополнять стало некому.Все пополняли свои счета.Очередной воровской проект власти.
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:28
Что самое интересное, так это то, что народ знает что их хотят обмануть.
Знает.
И на следующих выборах будет выбирать себе кнут, которым будут его же сечь за его же средства.
Додано: Пон 09 лис, 2020 02:26
Мы идиоты и не в состоянии сами накапливать 3% от своей зарплаты в твердых валютах? Это дешевый популизм и способ увелить сбор налогов с зарплат.
Додано: Пон 09 лис, 2020 08:28
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:53
vitaliy_berdinskikh
Неужели непонятно? Чтобы не удлинять путь денег к пенсионеру. Ведь он уже должен получать свои накопительные деньги из фонда, так пусть получает их в зарплате.
Додано: Пон 09 лис, 2020 10:23
Re: Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що
Непонятно так как у нас не напокительная, а солидарная система. Была б напокительная - вопроса не было б.
Ну и в твоей схеме пришлось бы тогда пересчитать пенсию пенсионера в сторону уменьшения на сумму недоплаченных в ПФ взносов которые пенсионер сразу же получает как пенсию - ты про это подумал?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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