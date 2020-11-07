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Нову пенсійну систему повинні
прийняти до кінця року: що...

Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:42

Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що...

Пропонуємо до обговорення:
Найближчими днями в парламенті може бути розглянутий законопроєкт про накопичувальні пенсії – №2683.

Дивися повний текст Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що запропонував Кабмін.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:43

Лишь бы не забыли исключить работающих пенсионеров из числа отчисляющих.
avk
 
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Если фонд не розворуют так его обесценит инфляция, что еще быстрее загонит пенсов в гробы. Потому сначала нужна реформа судов ментов и прокуроров!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:12

  l4567 написав:Если фонд не розворуют так его обесценит инфляция, что еще быстрее загонит пенсов в гробы. Потому сначала нужна реформа судов ментов и прокуроров!

Совершенно верно.Но они уверены,что успеют разворовать.Это кем надо быть,чтобы накопления в гривне были 100%?Гривна годится для накоплений?В России фонды накрылись медным тазом,и у нас так будет.А знаете почему?Всё очень просто.Солидарную систему пополнять стало некому.Все пополняли свои счета.Очередной воровской проект власти.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:28

Что самое интересное, так это то, что народ знает что их хотят обмануть.
Знает.
И на следующих выборах будет выбирать себе кнут, которым будут его же сечь за его же средства.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:30

За это время уж самых разных выбирали.. а толку?
rytton
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 02:26

Мы идиоты и не в состоянии сами накапливать 3% от своей зарплаты в твердых валютах? Это дешевый популизм и способ увелить сбор налогов с зарплат.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:28

  avk написав:Лишь бы не забыли исключить работающих пенсионеров из числа отчисляющих.


Чего вдруг?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:53

vitaliy_berdinskikh
Неужели непонятно? Чтобы не удлинять путь денег к пенсионеру. Ведь он уже должен получать свои накопительные деньги из фонда, так пусть получает их в зарплате.
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 10:23

Re: Нову пенсійну систему повинні прийняти до кінця року: що

  avk написав:Неужели непонятно? Чтобы не удлинять путь денег к пенсионеру. Ведь он уже должен получать свои накопительные деньги из фонда, так пусть получает их в зарплате.

Непонятно так как у нас не напокительная, а солидарная система. Была б напокительная - вопроса не было б.

Ну и в твоей схеме пришлось бы тогда пересчитать пенсию пенсионера в сторону уменьшения на сумму недоплаченных в ПФ взносов которые пенсионер сразу же получает как пенсию - ты про это подумал? :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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