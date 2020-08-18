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Штучний інтелект точно відстежує
пересування людей в...

Штучний інтелект точно відстежує пересування людей в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:51

Штучний інтелект точно відстежує пересування людей в...

Пропонуємо до обговорення:
Команда вчених з Федеральної політехнічної школи Лозанни в Швейцарії (EPFL) розробила технологію, яка відстежує пересування людей в будівлі, зчитуючи вібрації підлоги за допомогою датчиків на базі ШІ.

Дивися повний текст Штучний інтелект точно відстежує пересування людей в будівлі за вібраціями підлоги.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:51

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