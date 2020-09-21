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Renault оголосила про
відкликання моделі Megane

Renault оголосила про відкликання моделі Megane
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:11

Renault оголосила про відкликання моделі Megane

Пропонуємо до обговорення:
Французька автокомпанія відкликає сотні авто з австралійського ринку.

Дивися повний текст Renault оголосила про відкликання моделі Megane.
R2
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