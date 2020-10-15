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Чи можуть за борги виселити з
квартири - пояснення Мін'юсту

Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18

Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінюст на сторінці FACEBOOK

Дивися повний текст Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18

Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Ratatui
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