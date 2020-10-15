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Дивися повний текст Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18
Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту.
Додано: Нед 08 лис, 2020 13:37
Re: Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'ю
Вода фигня, а вот тепло/отопление....
Додано: Нед 08 лис, 2020 14:07
Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
Как-то ездили в Китай, так там все услуги предоставляли не в кредит, как у нас, а в дебет. Как только закончилась предоплата, так сразу свет и погас.
Пора уже привыкнуть, что за всё нужно платить.
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