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Дивися повний текст Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18
Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту.
Додано: Нед 08 лис, 2020 13:37
Re: Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'ю
Вода фигня, а вот тепло/отопление....
Додано: Нед 08 лис, 2020 14:07
Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
Как-то ездили в Китай, так там все услуги предоставляли не в кредит, как у нас, а в дебет. Как только закончилась предоплата, так сразу свет и погас.
Пора уже привыкнуть, что за всё нужно платить.
Додано: Нед 08 лис, 2020 18:46
Нам в батареи по полной программе открыли вентиль. Жара такая стала что форточки на распашку. В самую лютую зиму так не отапливали как сейчас в начале ноября.
Кто платить будет? И уменьшать теплоподачу не собираются. Хоть бери да сам по стояку зажимай и всем соседям рассказывай. Придут платежки, дом взвоет от сумм.
Как можно есть, если живот уже полный аж до тошноты? И за все съеденное придется заплатить. Как вам такие услуги?
Зе-Чмо
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