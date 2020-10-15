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Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінюст на сторінці FACEBOOK
Дивися повний текст Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту
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R2
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Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18
Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
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Ratatui
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Додано: Нед 08 лис, 2020 13:37
Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....
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GALeon
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Додано: Нед 08 лис, 2020 14:07
GALeon написав:
Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....
Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
Как-то ездили в Китай, так там все услуги предоставляли не в кредит, как у нас, а в дебет. Как только закончилась предоплата, так сразу свет и погас.
Пора уже привыкнуть, что за всё нужно платить.
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deneg net
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:46
deneg net написав: GALeon написав:
Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....
Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
Как-то ездили в Китай, так там все услуги предоставляли не в кредит, как у нас, а в дебет. Как только закончилась предоплата, так сразу свет и погас.
Пора уже привыкнуть, что за всё нужно платить.
Нам в батареи по полной программе открыли вентиль. Жара такая стала что форточки на распашку. В самую лютую зиму так не отапливали как сейчас в начале ноября.
Кто платить будет? И уменьшать теплоподачу не собираются. Хоть бери да сам по стояку зажимай и всем соседям рассказывай. Придут платежки, дом взвоет от сумм.
Как можно есть, если живот уже полный аж до тошноты? И за все съеденное придется заплатить. Как вам такие услуги?
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Нед 08 лис, 2020 23:21
Отключиться от отопления в многоквартирном доме практически нельзя. Сейчас, как уже писали, кочегарят по полной. А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу. Налицо нарушение прав человека, но, видимо, в Украине все права сводятся к интересам монополистов.
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ygn
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Додано: Нед 08 лис, 2020 23:31
ygn написав:
А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу.
Купи частный дом и не топи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 09 лис, 2020 07:59
deneg net написав: GALeon написав:
Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....
Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
....
за чем платить за не нужные либо за некачественно предоставляемые услуги?
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GALeon
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Додано: Пон 09 лис, 2020 08:01
vitaliy_berdinskikh написав: ygn написав:
А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу.
Купи частный дом и не топи.
Переедь в подвал и не покупай ни чего
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GALeon
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Додано: Пон 09 лис, 2020 08:06
GALeon написав: vitaliy_berdinskikh написав: ygn написав:
А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу.
Купи частный дом и не топи.
Переедь в подвал и не покупай ни чего
Тоже вариант: бомжей не парят тарифы на коммуналку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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