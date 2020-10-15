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Чи можуть за борги виселити з
квартири - пояснення Мін'юсту

Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18

Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінюст на сторінці FACEBOOK

Дивися повний текст Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:18

Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:37

Re: Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'ю

Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:07

  GALeon написав:
Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....

Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
Как-то ездили в Китай, так там все услуги предоставляли не в кредит, как у нас, а в дебет. Как только закончилась предоплата, так сразу свет и погас.
Пора уже привыкнуть, что за всё нужно платить.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 18:46

  deneg net написав:
  GALeon написав:
Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....

Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
Как-то ездили в Китай, так там все услуги предоставляли не в кредит, как у нас, а в дебет. Как только закончилась предоплата, так сразу свет и погас.
Пора уже привыкнуть, что за всё нужно платить.

Нам в батареи по полной программе открыли вентиль. Жара такая стала что форточки на распашку. В самую лютую зиму так не отапливали как сейчас в начале ноября.
Кто платить будет? И уменьшать теплоподачу не собираются. Хоть бери да сам по стояку зажимай и всем соседям рассказывай. Придут платежки, дом взвоет от сумм.
Как можно есть, если живот уже полный аж до тошноты? И за все съеденное придется заплатить. Как вам такие услуги?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:21

Отключиться от отопления в многоквартирном доме практически нельзя. Сейчас, как уже писали, кочегарят по полной. А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу. Налицо нарушение прав человека, но, видимо, в Украине все права сводятся к интересам монополистов.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 23:31

Re: Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'ю

  ygn написав:А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу.

Купи частный дом и не топи.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 07:59

Re: Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'ю

deneg net написав:
  GALeon написав:
Ratatui написав:Как хитро. Свет и газ можно, а воду нельзя.
Вода фигня, а вот тепло/отопление....

Всё фигня. Плати за услуги и никто не будет отключать.
....
за чем платить за не нужные либо за некачественно предоставляемые услуги?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:01

Re: Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'ю

vitaliy_berdinskikh написав:
  ygn написав:А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу.

Купи частный дом и не топи.
Переедь в подвал и не покупай ни чего
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 08:06

  GALeon написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
  ygn написав:А потом суд арестует жилье из-за невозможности заплатить за навязываемую услугу.

Купи частный дом и не топи.
Переедь в подвал и не покупай ни чего

Тоже вариант: бомжей не парят тарифы на коммуналку.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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